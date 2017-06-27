Мальдини начал теннисную карьеру с поражения

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе. 49-летний Мальдини принял участие в «челленджере» в Милане в парном разряде.

В первом круге соревнований Мальдини вместе со Стефано Ландонио уступил поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу – 1:6, 1:6.