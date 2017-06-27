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Мальдини начал теннисную карьеру с поражения

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Милан, Мальдини Паоло
Сегодня, 20:28 | Источник: Skysports.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе. 49-летний Мальдини принял участие в «челленджере» в Милане в парном разряде.

В первом круге соревнований Мальдини вместе со Стефано Ландонио уступил поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелу – 1:6, 1:6.

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