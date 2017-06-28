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Чичарито: «Сборная Мексики постарается обыграть Германию»
Сегодня, 12:28 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий сборной Мексики Чичарито поделился ожиданиями от полуфинального матча 1/2 финала Кубка Конфедераций с командой Германии.
«Я играл два года в Германии, но помимо этого у нас есть тренер, который будет смотреть на слабые стороны соперника и думать, как мы можем доставить им проблемы. Сборная Германии - очень квалифицированная команда, там собраны 23 сильных игрока. Мы постараемся быть лучше и выиграть этот матч».
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надеюсь не получиться))