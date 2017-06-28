Чичарито: «Сборная Мексики постарается обыграть Германию»

Нападающий сборной Мексики Чичарито поделился ожиданиями от полуфинального матча 1/2 финала Кубка Конфедераций с командой Германии.

«Я играл два года в Германии, но помимо этого у нас есть тренер, который будет смотреть на слабые стороны соперника и думать, как мы можем доставить им проблемы. Сборная Германии - очень квалифицированная команда, там собраны 23 сильных игрока. Мы постараемся быть лучше и выиграть этот матч».