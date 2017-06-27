Дани Алвес: «Деньги никогда не заменят мне футбол»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес попрощался с болельщиками туринского клуба, в котором подтвердили уход бразильца.

«Я хочу поблагодарить всех фанатов „Ювентуса“. Я проявлял уважение к этому клубу, преданность, своей страстью старался каждый день улучшить команду. Прощу прощения у болельщиков, если они посчитают, что я как-то когда-либо их оскорбил. Никогда не было таких намерений. Я спонтанно принимаю решения, такой у меня образ жизни, который не все понимают. Но я все делаю от чистого сердца. Всегда говорю то, что чувствую. Благодарю профессиональное руководство „Ювентуса“, которое любит свою работу и делает ее качественно. Я играю в футбол не ради денег. Играю потому, что люблю свою профессию. А вам судить о том, как я проделал свою работу. Я люблю футбол, и деньги никогда не заменят мне его».