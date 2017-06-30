Дель Боске — о Морате: «„Реал“ не может отпускать лучших футболистов»

Бывший наставник сборной Испании и «Реала» Висенте Дель Боске надеется, что Альваро Мората останется в «королевском клубе»:

«Конечно, подобные решения должны принимать игроки.

Если бы я был тренером „Реала“, то определенно хотел бы его сохранить. Он на хорошем уровне выступает в сборной Испании. „Мадрид“ просто не может отпускать лучших футболистов».

По слухам, интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед», однако президент «Реала» Флорентино Перес отрицает факт переговоров между клубами.

В минувшем сезоне Мората провел всего 14 матчей в Ла Лиге, но сумел отметиться забитым мячом 15 раз.