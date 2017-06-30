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Президент «Атлетико»: «Трансфер Эрнандеса в „Реал“ был очень прозрачным»
Сегодня, 14:09 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Реал»:
«Сделка по Тео Эрнандесу была очень прозрачной. Не уверен, когда мы объявим о трансфере официально. Раз уж „Реал“ его подписал, пусть они и решают, когда будут анонсировать покупку.
Я никогда даже не думал о том, что Гризманн может покинуть „Атлетико“, то же и с Саулем. У него долгосрочный контракт с нами и он хочет продолжать играть за „Атлетико“».
Согласно неофициальной информации, покупка Эрнандеса обошлась «Реалу» в 26 млн евро.
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