Президент «Атлетико»: «Трансфер Эрнандеса в „Реал“ был очень прозрачным»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Реал»:

«Сделка по Тео Эрнандесу была очень прозрачной. Не уверен, когда мы объявим о трансфере официально. Раз уж „Реал“ его подписал, пусть они и решают, когда будут анонсировать покупку.

Я никогда даже не думал о том, что Гризманн может покинуть „Атлетико“, то же и с Саулем. У него долгосрочный контракт с нами и он хочет продолжать играть за „Атлетико“».

Согласно неофициальной информации, покупка Эрнандеса обошлась «Реалу» в 26 млн евро.