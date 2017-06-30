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Агент форварда «Аякса» Долберга: «Серия А интересна каждому игроку»
Сегодня, 14:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Йенс Стеффенсен, агент 19-летнего форварда «Аякса» Каспера Долберга, опроверг информацию о том, что финалистом Лиги Европы интересуется «Рома», но признал, что его подопечному будет интересно поиграть в Италии:
«Не знаю ничего об интересе „Ромы“, лучше вам спросить нашего спортивного директора Марка Овермарса. На вопрос, покинет ли Долберг клуб в это межсезонье, ответ даст только „Аякс“. Тем не менее, ничего про интерес „Ромы“ я не слышал.
Италия? Этот чемпионат интересен каждому игроку».
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Агент форварда «Аякса» Долберга: «Серия А интересна каждому игроку», но от предложения зенита было тяжело отказаться, но я сразу потребовал зарплату в евро а не в рублях, на что получил отказ, и поэтому я еду в серию А
Был, в 90-е и нулевые. А в данный момент не всем интересен.