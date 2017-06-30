Агент форварда «Аякса» Долберга: «Серия А интересна каждому игроку»

Йенс Стеффенсен, агент 19-летнего форварда «Аякса» Каспера Долберга, опроверг информацию о том, что финалистом Лиги Европы интересуется «Рома», но признал, что его подопечному будет интересно поиграть в Италии:

«Не знаю ничего об интересе „Ромы“, лучше вам спросить нашего спортивного директора Марка Овермарса. На вопрос, покинет ли Долберг клуб в это межсезонье, ответ даст только „Аякс“. Тем не менее, ничего про интерес „Ромы“ я не слышал.

Италия? Этот чемпионат интересен каждому игроку».