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Агент форварда «Аякса» Долберга: «Серия А интересна каждому игроку»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Аякс, Рома, Долберг Каспер
Сегодня, 14:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Йенс Стеффенсен, агент 19-летнего форварда «Аякса» Каспера Долберга, опроверг информацию о том, что финалистом Лиги Европы интересуется «Рома», но признал, что его подопечному будет интересно поиграть в Италии:

«Не знаю ничего об интересе „Ромы“, лучше вам спросить нашего спортивного директора Марка Овермарса. На вопрос, покинет ли Долберг клуб в это межсезонье, ответ даст только „Аякс“. Тем не менее, ничего про интерес „Ромы“ я не слышал.

Италия? Этот чемпионат интересен каждому игроку».

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