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Алексис Санчес уже принял решение по «Арсеналу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 14:17 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал о том, что уже определился со своим будущим:

«Стану ли я одноклубником Клаудио Браво в „Манчестер Сити“ в следующем сезоне (смеется)? Хороший вопрос! Прямо сейчас я сосредоточен на Кубке Конфедераций. Когда турнир закончится, тогда и поговорим.

Определился ли я со своим будущим? Да, мне уже все ясно. Но пока вам ничего не могу сказать».

Напомним, что сборная Чили обыграла португальцев в полуфинале Кубка Конфедераций и встретится в финале с Германией.

 

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