30
Алексис Санчес уже принял решение по «Арсеналу»
Сегодня, 14:17 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал о том, что уже определился со своим будущим:
«Стану ли я одноклубником Клаудио Браво в „Манчестер Сити“ в следующем сезоне (смеется)? Хороший вопрос! Прямо сейчас я сосредоточен на Кубке Конфедераций. Когда турнир закончится, тогда и поговорим.
Определился ли я со своим будущим? Да, мне уже все ясно. Но пока вам ничего не могу сказать».
Напомним, что сборная Чили обыграла португальцев в полуфинале Кубка Конфедераций и встретится в финале с Германией.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через