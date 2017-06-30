Педро: «Уход Косты станет для „Челси“ огромной потерей»

Полузащитник «Челси» Педро лестно высказался о своем одноклубнике Диего Косте, который вскоре может покинуть лондонский клуб:

«Посмотрим, что произойдет с Диего, никто ничего не знает. Он действительно важнейший атакующий игрок для нас и забил больше всех мячей в сезоне. Он быстрый, и его боятся защитники. Забить гол для него — не проблема.

Если в итоге информация о его уходе подтвердится, для нас это станет огромной потерей. Сейчас рано загадывать, но как игрок этой команды и друг, я надеюсь, что он останется с нами».