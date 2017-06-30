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Педро: «Уход Косты станет для „Челси“ огромной потерей»
Сегодня, 16:49 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Челси» Педро лестно высказался о своем одноклубнике Диего Косте, который вскоре может покинуть лондонский клуб:
«Посмотрим, что произойдет с Диего, никто ничего не знает. Он действительно важнейший атакующий игрок для нас и забил больше всех мячей в сезоне. Он быстрый, и его боятся защитники. Забить гол для него — не проблема.
Если в итоге информация о его уходе подтвердится, для нас это станет огромной потерей. Сейчас рано загадывать, но как игрок этой команды и друг, я надеюсь, что он останется с нами».
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