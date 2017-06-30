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В УЕФА готовы рассмотреть возможность введения потолка зарплат среди клубов
Сегодня, 18:17 | Источник: thestar.com.my | Редакция: Антон Белюсь
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что европейскому футболу пойдет на пользу внедрение потолка зарплат футболистам:
«Самые богатые клубы лишь становятся богаче, а разрыв между ними и остальными увеличивается.
В будущем нам придется серьезно рассмотреть возможность ограничения бюджетов клубов на зарплату игрокам».
Напомним, что данное нововведение может появиться и в российской Премьер-Лиге.
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К тому же в любом бизнесе есть правила, установленные государством посредством законов. Чем спорт хуже?
Только продумать нужно всё хорошенько, а не как всегда(((
Иначе будут откаты, чёрный нал, непонятные бонусы, а также личные подарки типа нового Бугатти или личного острова где-то в океане на день рождения, годовщину свадьбы, в честь рождения ребёнка, ну и т.д.
Повременная же рождает халявщиков и дармоедов,особенно на нашей Родине)
У нас в России нет таких личек, как в Европе, мы в любой лимит по зряплате влезем.