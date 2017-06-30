В УЕФА готовы рассмотреть возможность введения потолка зарплат среди клубов

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что европейскому футболу пойдет на пользу внедрение потолка зарплат футболистам:

«Самые богатые клубы лишь становятся богаче, а разрыв между ними и остальными увеличивается.

В будущем нам придется серьезно рассмотреть возможность ограничения бюджетов клубов на зарплату игрокам».

Напомним, что данное нововведение может появиться и в российской Премьер-Лиге.