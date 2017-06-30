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В УЕФА готовы рассмотреть возможность введения потолка зарплат среди клубов

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Чеферин Александер
Сегодня, 18:17 | Источник: thestar.com.my | Редакция: Антон Белюсь

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что европейскому футболу пойдет на пользу внедрение потолка зарплат футболистам:

«Самые богатые клубы лишь становятся богаче, а разрыв между ними и остальными увеличивается.

В будущем нам придется серьезно рассмотреть возможность ограничения бюджетов клубов на зарплату игрокам».

Напомним, что данное нововведение может появиться и в российской Премьер-Лиге.

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