Педро: «„Барселона“ утратила свою философию»

Нападающий «Челси», а в прошлом игрок «Барселоны» и выпускник академии каталонского клуба Педро считает, что «сине-гранатовые» перестали доверять своим воспитанникам:

«„Барселона“ утратила свою философию.

В последние годы многим воспитанникам каталонцев приходится искать возможность проявить себя в других клубах».