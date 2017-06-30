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Педро: «„Барселона“ утратила свою философию»
Сегодня, 18:07 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси», а в прошлом игрок «Барселоны» и выпускник академии каталонского клуба Педро считает, что «сине-гранатовые» перестали доверять своим воспитанникам:
«„Барселона“ утратила свою философию.
В последние годы многим воспитанникам каталонцев приходится искать возможность проявить себя в других клубах».
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Ну что ж, вперёд Вальверде!
Надеюсь товарищ Вальверде вернет особенность в прежнее русло.