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Педро: «„Барселона“ утратила свою философию»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Челси, Педро
Сегодня, 18:07 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Челси», а в прошлом игрок «Барселоны» и выпускник академии каталонского клуба Педро считает, что «сине-гранатовые» перестали доверять своим воспитанникам:

«„Барселона“ утратила свою философию.

В последние годы многим воспитанникам каталонцев приходится искать возможность проявить себя в других клубах».

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