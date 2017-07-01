Бернарду Силва не сыграет с Мексикой

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва не сможет помочь своей команде в поединке за третье место Кубка Конфедераций, в котором «Селесао» сыграют с Мексикой. Об этом сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

«Силва не успеет восстановиться к завтрашней игре. Он тренировался сегодня, но жаловался на боль».

Футболист получил травму лодыжки во время игры с Новой Зеландией (4:0).