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Бернарду Силва не сыграет с Мексикой

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: травмы игроков, Силва Бернарду
Сегодня, 18:11 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва не сможет помочь своей команде в поединке за третье место Кубка Конфедераций, в котором «Селесао» сыграют с Мексикой. Об этом сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

«Силва не успеет восстановиться к завтрашней игре. Он тренировался сегодня, но жаловался на боль».

Футболист получил травму лодыжки во время игры с Новой Зеландией (4:0).

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