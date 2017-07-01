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Бернарду Силва не сыграет с Мексикой
Матч: Португалия-:-Мексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Сегодня, 18:11 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва не сможет помочь своей команде в поединке за третье место Кубка Конфедераций, в котором «Селесао» сыграют с Мексикой. Об этом сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.
«Силва не успеет восстановиться к завтрашней игре. Он тренировался сегодня, но жаловался на боль».
Футболист получил травму лодыжки во время игры с Новой Зеландией (4:0).
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