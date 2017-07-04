«Милан» отказался подписывать Снейдера

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер расторгнет контракт с турецким клубом, чтобы вернуться в Италию. По данным источника, голландец предлагал свои услуги «Милану», однако тот отказался подписывать контракт с экс-игроком «Интера». Но интерес к Снейдеру проявляет «Сампдория», также хавбеком интересуется «Фиорентина».