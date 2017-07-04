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«Милан» отказался подписывать Снейдера

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Милан, Сампдория, Фиорентина, Снейдер Уэсли
Сегодня, 00:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер расторгнет контракт с турецким клубом, чтобы вернуться в Италию. По данным источника, голландец предлагал свои услуги «Милану», однако тот отказался подписывать контракт с экс-игроком «Интера». Но интерес к Снейдеру проявляет «Сампдория», также хавбеком интересуется «Фиорентина».

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