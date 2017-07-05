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Расич: «Мы уже привыкли к тому, что у „Арсенала“ лучшие в России болельщики»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Арсенал Т, Расич Федерико, Божович Миодраг
Сегодня, 05:38 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Павел Молочный

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич поделился впечатлениями от чемпионата России, а также высказал мнение о новом главном тренере команды Миодраге Божовиче:

«Я счастлив в „Арсенале“. А тот факт, что в прошлом сезоне мы боролись за выживание, нас ещё больше сплотил. Мы фактически стали одной семьёй.

Уровень сопротивления в чемпионате России? В таких команда, как „Зенит“, „Спартак“, ЦСКА и других клубах, которые борются за медали, он очень велик. Однако даже в командах, которые уступают им в классе, есть хорошие игроки, которые не дают расслабиться. Нет таких соперников, с которыми ты будешь играть спустя рукава, нужно постоянно быть сконцентрированным, чтобы добиться положительного результата. За малейшую ошибку соперник очень больно может тебя наказать.

Атмосфера на тульском стадионе? Мы уже привыкли к тому, что у нас лучшие болельщики в стране. То, как они болеют, нельзя описать словами. Я, выходя на поле, всегда испытываю восторг. Огромное им спасибо, они действительно наш 12-й игрок.

Что могу сказать о Божовиче? Пока выводов делать не стоит. Он строит новую команду. Да, пока нам не удалось одержать побед на этом сборе. Думаю, должно пройти какое-то время, чтобы мы привыкли к новым требованиям, занятиям, новой схеме. Время всё расставит на свои места. Мы начали очень много работать с мячом, и нам это очень нравится. А в целом, у каждого тренера своя методика. И Божович – не исключение».

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