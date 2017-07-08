Жирков: «Не понимаю, за что меня удалили в матче с Мексикой»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался по поводу судейства на матче 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций с Мексикой (1:2). Напомним, на 67-й минуте встречи Жирков получил вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Знаете, перед турниром в сборной прошёл небольшой семинар на тему судейства. На нём один из российских специалистов разобрал некоторые тонкости правил и нововведений. Нам сказали: „Если вас собьют в штрафной, то люди, которые сидят на видеоповторах это увидят и 11-метровый назначат“. Поэтому когда меня в том эпизоде снесли, даже не спорил. Думал, сейчас остановят игру. Но ничего подобного не произошло. Так и не понял, смотрели запись момента или нет. Как по мне – стопроцентный пенальти.

Что произошло в эпизоде с моим удалением? Давайте начнём с 9-й минуты, когда первое предупреждение дали. Мне кажется, там вообще всё чисто – сыграл в мяч, а уже потом наткнулся на мексиканца. А вторая... Не понял, что незаконного в том эпизоде сделал. Повернулся корпусом так, что случайно попал человеку в лицо. Никакого умысла в моих действиях точно не было. Мяч-то находился в воздухе, и я, глядя на него, разворачивался и случайно задел соперника.

После первой жёлтой арбитр сказал, что удалит за следующий фол? Нет, судья вообще ни слова по ходу матча не произнёс. Сейчас все говорят, мол, второе нарушение – умышленное, Жирков не совладал с эмоциями. Это полная чушь! Просто игровой момент – не более того. Не думаю, что парень специально подставился, это тяжело было сделать. Вообще до сих пор не хочу пересматривать эпизод. Не понимаю, за что удалили. Когда увидел перед собой красную карточку, испытал шок. В глазах реально потемнело, в голове непонятно что стало происходить. Даже не помню, как уходил с поля», — подчеркнул Жирков.

Игрок «Зенита» также отметил, что не стоит комментировать слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева, ранее заявившего, что после игры с Мексикой в раздевалке Жиркову стоило «дать в морду».