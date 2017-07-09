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Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 11:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что московскому клубу по силам отстоять звание чемпионов России в грядущем сезоне:

«Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне».

Напомним, что в первом туре нового розыгрыша первенства РФПЛ «Спартак» сыграет с московским «Динамо».

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