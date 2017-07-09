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Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне»
Сегодня, 11:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что московскому клубу по силам отстоять звание чемпионов России в грядущем сезоне:
«Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне».
Напомним, что в первом туре нового розыгрыша первенства РФПЛ «Спартак» сыграет с московским «Динамо».
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Впереди новый сезон!
Удачи!!
P.S. А Спартак всегда был лучшей командой России, даже с 15-и летним перерывом)