Д. Комбаров: «Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что московскому клубу по силам отстоять звание чемпионов России в грядущем сезоне:

«Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне».

Напомним, что в первом туре нового розыгрыша первенства РФПЛ «Спартак» сыграет с московским «Динамо».