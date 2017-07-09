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Джикия: «Обидно, что на церемонии вручения медалей не присутствовали болельщики»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Джикия Георгий
Сегодня, 10:20 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил сожаление в связи с тем, что церемония награждения «красно-белых» золотыми медалями чемпионата России-2016/17 прошла без участия болельщиков московского клуба - посетить мероприятие можно было лишь по приглашению, из-за чего даже представители «Фратрии» отказались от посещения церемонии:

«Конечно, хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики, они это заслужили. Обидно, что так получилось. Думаю, что в следующем году будем праздновать вместе с ними».

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