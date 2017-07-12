Денисов: «Я хотел играть на Кубке Конфедераций»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился впечатлениями от игры национальной команды России на Кубке Конфедераций. Футболист также отметил, что и сам хотел принять участие в турнире.

«Я смотрел игры нашей сборной. Ребята молодцы, немного не повезло, но это жизнь. Надеюсь, что на домашнем чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что и болельщики помогут.

Лучше ли я подготовился к сезону из-за неучастия в турнире? Я хотел играть на Кубке Конфедераций. Вы задаете странный вопрос футболисту. Я в любом случае подготовился бы одинаково – играя за сборную, или проведя полноценный сбор за „Локомотив“».

Россия на турнире не смогла выйти из группы.