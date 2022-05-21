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21 мая 2022, 23:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 9.50.

Пропускают матч

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Томиясу Такехиро — Мышечная травма, Партей Томас — Мышечная травма.

«Эвертон»: Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Делф Фабиан — Мышечная травма, Таунсенд Эндрос — Травма колена, Рондон Хосе Саломон — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Эвертон» и «Арсенал» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арсенал»: 1.51 — 1.27, дома 1.67 — 0.89.

«Эвертон»: 1.14 — 1.65, в гостях 0.83 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:1, 3:2, 2:0, 5:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с крутым коэффициентом 5.20.