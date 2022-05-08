Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 6.90.
Пропускают матч
«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Партей Томас — Мышечная травма.
«Лидс»: Даллас Стюарт — Перелом ноги, Форшоу Адам — Травма колена, Робертс Тайлер — Мышечная травма, Саммервиль Крисенсио — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Павлины» отстают на 29 очков.
За последние пять матчей «Арсенал» и «Лидс» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Арсенал»: 1.59 — 1.21, дома 1.65 — 0.88.
«Лидс»: 1.12 — 2.12, в гостях 1.18 — 2.24.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:4, 2:0, 4:2, 0:0, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 1.74.