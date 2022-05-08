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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 6.90.

Пропускают матч

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Партей Томас — Мышечная травма.

«Лидс»: Даллас Стюарт — Перелом ноги, Форшоу Адам — Травма колена, Робертс Тайлер — Мышечная травма, Саммервиль Крисенсио — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Павлины» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Арсенал» и «Лидс» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арсенал»: 1.59 — 1.21, дома 1.65 — 0.88.

«Лидс»: 1.12 — 2.12, в гостях 1.18 — 2.24.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Арсенал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:4, 2:0, 4:2, 0:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 1.74.