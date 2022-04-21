1650569586

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Партей Томас — Мышечная травма.

«Манчестер Юнайтед»: Шоу Люк — Травма икроножной мышцы, Погба Поль — Травма икроножной мышцы, Фред — Травма бедра, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма икроножной мышцы.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -2 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арсенал»: 1.53 — 1.22, дома 1.56 — 0.88.

«Манчестер Юнайтед»: 1.58 — 1.45, в гостях 1.50 — 1.69.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 0:0, 0:1, 2:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.95.