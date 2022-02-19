1645219119

сегодня, 00:18

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Астон Вилла»: Накамба Марвелус — Травма колена, Траоре Бертран — Плохая форма.

«Уотфорд»: Н'Кулу Николя — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «львы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Астон Вилла» и «Уотфорд» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -1 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Астон Вилла»: 1.35 — 1.57, дома 1.82 — 1.73.

«Уотфорд»: 1.00 — 1.87, в гостях 1.09 — 1.45.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 7.10 и 7.80 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:2, 2:1, 3:0, 3:2, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:1, 3:0, 3:2, 2:3).

«Уотфорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:1, 3:0, 3:2, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.79.