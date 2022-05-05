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«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» прогноз

вчера, 19:33
Манчестер Юнайтед

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Модер Якуб — Травма колена.
«Манчестер Юнайтед»: Магуайр Харри — Травма колена, Шоу Люк — Травма икроножной мышцы, Погба Поль — Травма икроножной мышцы, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Санчо Джейдон — Простуда.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +2 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.97 — 1.20, дома 0.71 — 1.29.
«Манчестер Юнайтед»: 1.58 — 1.44, в гостях 1.47 — 1.76.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Манчестер Юнайтед» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:0, 2:1, 0:3, 2:3, 0:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 2:1, 0:3, 2:3, 0:3).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:1, 0:3, 2:3, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.50.

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