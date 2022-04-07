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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Эвертон»: Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Дэвис Том — Травма бедра, Таунсенд Эндрос — Травма колена.

«Манчестер Юнайтед»: Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма икроножной мышцы, Роналду Криштиану — Простуда.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -7 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эвертон»: 1.10 — 1.79, дома 1.36 — 1.36.

«Манчестер Юнайтед»: 1.63 — 1.37, в гостях 1.71 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:3, 0:2, 1:3, 1:1).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:3, 0:2, 1:3, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.75.