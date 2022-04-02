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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Арсенал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.10.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: МакАртур Джеймс — Ушиб, Фергюсон Натан — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Орлы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Арсенал» и «Кристал Пэлас» набрали соответственно 12 и 8 очков. Разница мячей +4 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.34 — 1.31, дома 1.47 — 1.13.

«Арсенал»: 1.57 — 1.11, в гостях 1.54 — 1.46.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (2:2, 1:3, 0:0, 1:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:3, 0:0, 1:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.35.