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вчера, 06:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кристал Пэлас». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.

«Лидс»: Форшоу Адам — Травма колена, Бэмфорд Патрик — Травма лодыжки, Робертс Тайлер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Павлины» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Лидс» и «Кристал Пэлас» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кристал Пэлас»: 1.34 — 1.28, дома 1.56 — 1.06.

«Лидс»: 1.19 — 2.13, в гостях 1.25 — 2.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Лидс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:0, 4:1, 2:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.05.