Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.11. Вероятность ничьи оценивается в 9.00, а поражение доступно по котировке 27.00.
Пропускают матч
«Ливерпуль»: Жота Диого — Травма лодыжки.
«Норвич Сити»: Крул Тим — Травма плеча, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Рупп Лукас — Травма бедра, Соренсен Якоб — Травма колена, Ида Адам — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 37 очков.
За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Норвич Сити» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +8 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ливерпуль»: 2.54 — 0.79, дома 2.45 — 0.55.
«Норвич Сити»: 0.58 — 2.08, в гостях 0.55 — 2.27.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1 (коэффициенты 11.00 и 11.00 соответственно).
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 16 февраля), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Ливерпуль» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).
«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 27.00.