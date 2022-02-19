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вчера, 15:25

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.11. Вероятность ничьи оценивается в 9.00, а поражение доступно по котировке 27.00.

Пропускают матч

«Ливерпуль»: Жота Диого — Травма лодыжки.

«Норвич Сити»: Крул Тим — Травма плеча, Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Рупп Лукас — Травма бедра, Соренсен Якоб — Травма колена, Ида Адам — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 37 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Норвич Сити» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +8 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ливерпуль»: 2.54 — 0.79, дома 2.45 — 0.55.

«Норвич Сити»: 0.58 — 2.08, в гостях 0.55 — 2.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1 (коэффициенты 11.00 и 11.00 соответственно).

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 16 февраля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).

«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 0:3, 0:1, 4:1, 4:5).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 27.00.