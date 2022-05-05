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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 6.70.

Пропускают матч

«Ливерпуль»: Фирмино Роберто — Травма ступни.

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Регилон — Травма паха, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 13. Разница мячей у обеих команд +9.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ливерпуль»: 2.53 — 0.65, дома 2.65 — 0.41.

«Тоттенхэм»: 1.74 — 1.15, в гостях 1.47 — 1.18.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 03 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 1:3, 2:1, 0:1, 2:1).

«Ливерпуль» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:1, 2:1, 2:2, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:3, 2:1, 0:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:3, 2:1, 0:1, 2:1).

«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:3, 2:1, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.69.