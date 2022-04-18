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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.19. Вероятность ничьи оценивается в 6.40, а поражение доступно по котировке 18.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Менди Бенжамен — Дисквалифицирован.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Даффи Шейн — Травма бедра, Модер Якуб — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей +6 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Сити»: 2.32 — 0.65, дома 2.80 — 0.80.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.91 — 1.16, в гостях 1.19 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 16 апреля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 4:0, 1:0, 2:0, 3:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:4, 3:2, 1:0, 0:5, 4:0).

«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 3:2, 1:0, 0:5, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.65.