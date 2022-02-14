1644829200

вчера, 12:00

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Матич Неманья — Травма голеностопа, Фред — Простуда, Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма паха.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мвепу Энок — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 9. Разница мячей у обеих команд +3.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Манчестер Юнайтед»: 1.70 — 1.56, дома 1.80 — 1.46.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.44 — 1.40, в гостях 1.33 — 1.42.

Реальность же такова:

«Манчестер Юнайтед»: 1.58 — 1.33, дома 1.58 — 1.33.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.09 — 1.00, в гостях 1.25 — 1.00.

Из чего делаем вывод, что «Красные дьяволы» дома и «Чайки» в гостях забивают и пропускают реже, чем количество голевых моментов в этих матчах.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 7.90 и 15.75 соответственно.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 12 февраля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Манчестер Юнайтед» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 0:3, 2:3, 0:3, 3:1).

«Манчестер Юнайтед» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 3:1, 2:1, 2:0, 1:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 0:3, 2:3, 0:3, 3:1).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 0:3, 2:3, 0:3, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тайм/матч — гости/хозяева» с крутым коэффициентом 26.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».