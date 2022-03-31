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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.00.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Гринвуд Мэйсон — Не готов, Кавани Эдинсон — Травма икроножной мышцы.

«Лестер Сити»: Уорд Дэнни — Травма колена, Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена, Варди Джейми — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +2 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Юнайтед»: 1.66 — 1.38, дома 1.60 — 1.20.

«Лестер Сити»: 1.56 — 1.70, в гостях 1.38 — 2.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 марта), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Манчестер Юнайтед» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:2, 1:0, 2:1, 2:0, 4:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:2, 1:2, 3:1, 2:2, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:2, 1:2, 3:1, 2:2, 0:2).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:2, 1:2, 3:1, 2:2, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.50.