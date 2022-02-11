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вчера, 16:30

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Юнайтед». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 5.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Манчестер Юнайтед»: Теллес Алекс — Простуда, Фред — Простуда, Гринвуд Мэйсон — Не готов.

«Саутгемптон»: МакКарти Алекс — Мышечная травма, Лянко — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «красные дьяволы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Манчестер Юнайтед»: 1.69 — 1.56, дома 1.79 — 1.45.

«Саутгемптон»: 1.39 — 1.53, в гостях 1.35 — 1.57.

Реальность же такова:

«Манчестер Юнайтед»: 1.61 — 1.35, дома 1.64 — 1.36.

«Саутгемптон»: 1.26 — 1.57, в гостях 1.25 — 2.17.

Из чего делаем вывод, что «Манчестер Юнайтед» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, также как и «Саутгемптон» при чужих реже. Дома мяч из сетки своих ворот «Манчестер Юнайтед» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Саутгемптон» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 7.70 и 16.25 соответственно.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 9:0, 2:3, 2:2, 1:1).

«Манчестер Юнайтед» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 9:0, 2:3, 2:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.84.