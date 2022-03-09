Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 12.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.
Пропускают матч
«Норвич Сити»: Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.
«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 36 очков.
За последние пять матчей «Челси» и «Норвич Сити» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей -10 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Норвич Сити»: 0.59 — 2.15, дома 0.64 — 2.00.
«Челси»: 2.04 — 0.69, в гостях 1.86 — 0.57.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.
Пять очных встреч
«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 0:0, 1:2, 1:3, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1» с коэффициентом 1.66.
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