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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 12.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Норвич Сити»: Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 36 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Норвич Сити» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей -10 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Норвич Сити»: 0.59 — 2.15, дома 0.64 — 2.00.

«Челси»: 2.04 — 0.69, в гостях 1.86 — 0.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 0:0, 1:2, 1:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1» с коэффициентом 1.66.

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