1644628924

вчера, 04:22

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.17. Вероятность ничьи оценивается в 7.20, а поражение доступно по котировке 18.00.

Пропускают матч

«Норвич Сити»: Крул Тим — Травма плеча, Соренсен Якоб — Травма колена.

«Манчестер Сити»: Менди Бенжамен — Дисквалифицирован, Палмер Коул — Травма.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 43 очка.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Норвич Сити» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Норвич Сити»: 0.94 — 1.76, дома 1.06 — 1.56.

«Манчестер Сити»: 2.48 — 0.83, в гостях 2.37 — 0.92.

Реальность же такова:

«Норвич Сити»: 0.61 — 2.00, дома 0.67 — 1.75.

«Манчестер Сити»: 2.38 — 0.58, в гостях 1.92 — 0.67.

Из чего делаем вывод, что «Норвич Сити» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, также как и «Манчестер Сити» при чужих реже. Дома мяч из сетки своих ворот «Норвич Сити» достает чаще, чем ошибаются их защитники, а «Манчестер Сити» при чужих реже.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:2 или 1:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 9.70 и 14.00 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:0, 5:0, 3:2, 0:0, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (5:0, 5:0, 3:2, 0:0, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.14.