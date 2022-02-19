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сегодня, 00:16

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Саутгемптон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Саутгемптон»: МакКарти Алекс — Мышечная травма, Лянко — Мышечная травма.

«Эвертон»: Годфри Бен — Травма бедра, Мина Йерри — Мышечная травма, Делф Фабиан — Травма бедра, Дэвис Том — Травма бедра, Дюкуре Абдулайе — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «святые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Саутгемптон» и «Эвертон» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей +2 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Саутгемптон»: 1.25 — 1.54, дома 1.27 — 0.91.

«Эвертон»: 1.27 — 1.73, в гостях 0.91 — 1.91.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.40 и 12.75 соответственно.

Пять очных встреч

«Саутгемптон» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:2, 2:1, 4:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.34.