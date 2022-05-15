Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.48. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 6.10.
Пропускают матч
«Саутгемптон»: Ливраменто Валентино — Травма колена.
«Ливерпуль»: Фабиньо — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 46 очков.
За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Саутгемптон» набрали соответственно 13 и 4 очка. Разница мячей -5 и +8 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Саутгемптон»: 1.14 — 1.69, дома 1.22 — 1.22.
«Ливерпуль»: 2.47 — 0.67, в гостях 2.39 — 0.89.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 14 мая), а у «хозяев» лишь пять.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 2:0, 1:0, 4:0, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.56.