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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.48. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 6.10.

Пропускают матч

«Саутгемптон»: Ливраменто Валентино — Травма колена.

«Ливерпуль»: Фабиньо — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 46 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Саутгемптон» набрали соответственно 13 и 4 очка. Разница мячей -5 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Саутгемптон»: 1.14 — 1.69, дома 1.22 — 1.22.

«Ливерпуль»: 2.47 — 0.67, в гостях 2.39 — 0.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 14 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 2:0, 1:0, 4:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.56.