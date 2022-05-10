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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.03, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Регилон — Травма паха, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.

«Арсенал»: Тирни Киран — Травма колена, Партей Томас — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «канониры» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Тоттенхэм»: 1.71 — 1.14, дома 2.00 — 1.12.

«Арсенал»: 1.60 — 1.20, в гостях 1.53 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Тоттенхэм» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:1, 1:1, 1:0, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:2).

«Тоттенхэм» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.10.