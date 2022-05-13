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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Регилон — Травма паха, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.

«Бернли»: Вествуд Эшли — Перелом ноги, Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 31 очко.

За последние пять матчей «Бернли» и «Тоттенхэм» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Тоттенхэм»: 1.75 — 1.11, дома 2.06 — 1.06.

«Бернли»: 0.91 — 1.40, в гостях 0.88 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Тоттенхэм» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:0, 5:0, 1:0, 1:1, 2:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:1, 4:0, 0:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:1, 4:0, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.