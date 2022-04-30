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«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» прогноз

сегодня, 01:33
Тоттенхэм

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Тоттенхэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 7.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Тоттенхэм»: Доэрти Мэтт — Травма колена, Танганга Джафет — Травма колена, Скипп Оливер — Травма паха.
«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «шпоры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +9 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Тоттенхэм»: 1.70 — 1.15, дома 1.94 — 1.13.
«Лестер Сити»: 1.47 — 1.59, в гостях 1.31 — 1.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 28 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:3, 2:4, 0:2, 3:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.

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