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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вест Хэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 4.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Вест Хэм»: Зума Курт — Травма лодыжки, Огбонна Анжело — Травма колена.

«Бернли»: Ми Бен — Травма колена, Питерс Эрик — Травма колена, Гудмундссон Йохан — Простуда.

Форма команд

На данный момент «молотобойцы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Вест Хэм» и «Бернли» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -3 и -9 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вест Хэм»: 1.59 — 1.31, дома 1.81 — 1.31.

«Бернли»: 0.83 — 1.47, в гостях 0.80 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 1:2, 1:0, 0:1, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.90.