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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вест Хэм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Вест Хэм»: Огбонна Анжело — Травма колена, Цоуфал Владимир — Травма паха.

«Эвертон»: Мина Йерри — Мышечная травма, Аллан — Красная карточка, Дэвис Том — Травма бедра, Таунсенд Эндрос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «молотобойцы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Вест Хэм» и «Эвертон» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -1 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вест Хэм»: 1.63 — 1.30, дома 1.80 — 1.33.

«Эвертон»: 1.07 — 1.74, в гостях 0.77 — 2.15.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:1, 0:1, 4:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.87.