ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити» прогноз

вчера, 15:41

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вулверхэмптон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Вулверхэмптон»: Боли Вилли — Травма икроножной мышцы, Москера Йерсон — Мышечная травма, Нету Педру — Травма колена.
«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Джастин Джеймс — Травма бедра, Кастань Тимоти — Травма бедра, Фофана Уэсли — Перелом ноги, Эванс Джонни — Травма бедра, Варди Джейми — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «волки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Вулверхэмптон» и «Лестер Сити» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +5 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Вулверхэмптон»: 0.91 — 0.74, дома 0.73 — 0.82.
«Лестер Сити»: 1.64 — 1.86, в гостях 1.50 — 2.30.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1 (коэффициенты 8.90 и 5.85 соответственно).

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Вулверхэмптон» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.

Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол

Все комментарии

taqshzqr6f4m
taqshzqr6f4m
вчера в 21:19
Футбольный клуб «Вулверхэмптон» одержит победу.
n93yrxyvd5au
n93yrxyvd5au
вчера в 17:28
Футбольный клуб «Вулверхэмптон» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 