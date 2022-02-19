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вчера, 15:41

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вулверхэмптон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Вулверхэмптон»: Боли Вилли — Травма икроножной мышцы, Москера Йерсон — Мышечная травма, Нету Педру — Травма колена.

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Джастин Джеймс — Травма бедра, Кастань Тимоти — Травма бедра, Фофана Уэсли — Перелом ноги, Эванс Джонни — Травма бедра, Варди Джейми — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «волки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Вулверхэмптон» и «Лестер Сити» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +5 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вулверхэмптон»: 0.91 — 0.74, дома 0.73 — 0.82.

«Лестер Сити»: 1.64 — 1.86, в гостях 1.50 — 2.30.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1 (коэффициенты 8.90 и 5.85 соответственно).

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Вулверхэмптон» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.