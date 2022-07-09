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«Атлетико Тукуман» — «Химнасия» прогноз

09 июля 2022, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико Тукуман». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.05, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Старшие» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Химнасия» и «Атлетико Тукуман» набрали соответственно 13 и 9 очков. Разница мячей +2 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Атлетико Тукуман»: 0.90 — 1.30, дома 1.30 — 1.60.
«Химнасия»: 1.65 — 1.15, в гостях 1.60 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:2, 1:0, 2:0, 0:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.60.

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