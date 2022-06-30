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30 июня 2022, 03:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бока Хуниорс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.55, а за «верх» — 2.45.

Форма команд

На данный момент «генуэзцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. «Дрели» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Бока Хуниорс» и «Банфилд» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бока Хуниорс»: 1.59 — 0.86, дома 1.69 — 1.00.

«Банфилд»: 1.21 — 1.00, в гостях 0.89 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.55.

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