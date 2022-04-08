Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.30.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«Марсель»: Конрад — Травма колена, Милик Аркадиуш — Мышечная травма.
Форма команд
На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Паладины» отстают на 15 очков.
За последние пять матчей «Марсель» и «Монпелье» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Марсель»: 1.63 — 0.97, дома 1.60 — 1.13.
«Монпелье»: 1.47 — 1.40, в гостях 1.36 — 1.57.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 апреля), а у «гостей» лишь три.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 3:3, 3:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.87.