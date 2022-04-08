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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Марсель»: Конрад — Травма колена, Милик Аркадиуш — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Паладины» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Марсель» и «Монпелье» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Марсель»: 1.63 — 0.97, дома 1.60 — 1.13.

«Монпелье»: 1.47 — 1.40, в гостях 1.36 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 апреля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 3:3, 3:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.87.