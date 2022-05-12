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«Мец» — «Анже» прогноз

вчера, 22:33
Анже

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Мец». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Мец»: Кабит Мануэль — Травма колена, Канде Фали — Травма, Мбенге Амаду — Травма, Удоль Матье — Травма колена, Амаду Ибрагим — Травма, Хабиб Маига — Травма.
«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Буфаль Софьян — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки, Капель Пьеррик — Травма ребер.

Форма команд

На данный момент «скоисты» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Мец»: 0.94 — 1.78, дома 1.11 — 1.72.
«Анже»: 1.17 — 1.50, в гостях 1.17 — 1.72.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Анже» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:2, 0:1, 1:1, 3:0, 1:2).

«Анже» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 0:1, 1:1, 3:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.70.

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