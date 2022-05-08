Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 7.50.
Пропускают матч
«Мец»: Укиджа Александр — Красная карточка, Бронн Дилан — Травма, Кабит Мануэль — Травма колена, Кана-Бийик Жан-Армель — Травма, Канде Фали — Травма, Мбенге Амаду — Травма, Удоль Матье — Травма колена, Амаду Ибрагим — Травма, Хабиб Маига — Травма.
«Лион»: Денайе Джейсон — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Какере Максенс — Травма колена, Шерки Райан — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент «олимпийцы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 30 очков.
За последние пять матчей «Лион» и «Мец» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей -4 и +10 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Мец»: 0.89 — 1.77, дома 1.00 — 1.71.
«Лион»: 1.69 — 1.29, в гостях 1.18 — 1.29.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Лион» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 0:2, 0:5, 0:3, 2:1).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:1, 1:3, 0:2, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 7.50.