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«Монако» — «Пари Сен-Жермен» прогноз

вчера, 17:33
ПСЖ

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.97. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Монако»: Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.
«Пари Сен-Жермен»: Бернат Хуан — Травма лодыжки, Курзава Лайвен — Травма спины, Рамос Серхио — Травма икроножной мышцы, Ди Мария Анхель — Травма бедра, Эррера Андер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монегаски» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Монако» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Монако»: 1.43 — 1.07, дома 1.86 — 0.93.
«Пари Сен-Жермен»: 2.11 — 0.86, в гостях 1.79 — 1.21.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 17 марта), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 3:2, 1:4, 0:4, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.97.

Материалы по матчу

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Все комментарии

izrafel
izrafel
вчера в 18:46
В первом круге в Париже вице-чемпион Франции не оставил сопернику не единого шанса и победил 2-0. Сейчас расклады не меняются. ПСЖ полноценно готовился к матчу, тогда как у Монако была Лига Европы и всего 3 дня на восстановление. С учетом класса гостей, а также очевидного спада хозяев, с учетом гостевого нападения и обороны монегасков, которая постоянно ошибается, то жду победы на классе именно от парижан, которые усталостью и формой соперника должны воспользоваться.
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