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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 9.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Монако»: Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена, Фолланд Кевин — Простуда.

«Труа»: Азамум Карим — Травма колена, Домингеш Брандон — Травма, Илич Лука — Травма, Сук Хён-Джун — Травма.

Форма команд

На данный момент «монегаски» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Фермеры из труа» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Труа» и «Монако» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Монако»: 1.50 — 1.03, дома 1.93 — 0.87.

«Труа»: 0.93 — 1.40, в гостях 0.93 — 1.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Монако» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 0:3, 3:2, 3:1, 0:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 0:3, 3:2, 3:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.