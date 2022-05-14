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«Монпелье» — «Пари Сен-Жермен» прогноз

вчера, 03:33
Неймар

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 5.70, а поражение доступно по котировке 7.10.

Пропускают матч

«Монпелье»: Омлин Йонас — Травма, Сако Мамаду — Травма спины, Чато Энцо — Травма, Кабелла Реми — Травма бедра, Саванье Теджи — Травма.
«Пари Сен-Жермен»: Диалло Абду — Мышечная травма, Кимпембе Преснель — Перебор желтых карточек, Курзава Лайвен — Травма спины, Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма, Икарди Мауро — Мышечная травма, Неймар — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Паладины» отстают на 37 очков.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» набрали соответственно 9 и 2 очка. Разница мячей -6 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Монпелье»: 1.36 — 1.53, дома 1.50 — 1.22.
«Пари Сен-Жермен»: 2.25 — 1.00, в гостях 2.06 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 2:2, 4:0, 1:3, 5:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 2:2, 4:0, 1:3, 5:0).

«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:2, 4:0, 1:3, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тайм/матч — гости/гости» с коэффициентом 1.89.

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