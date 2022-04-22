Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Нант» — «Бордо» прогноз

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Нант». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.77. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.

Пропускают матч

«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена, Перейра де Са Роли — Травма, Чиривелла — Травма, Коко Маркус — Красная карточка.
«Бордо»: Марсело — Травма, Пембеле Тимоти — Травма колена, Сиссоко Иссуф — Травма, Элис Альберто — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «канарейки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нант»: 1.30 — 1.15, дома 1.56 — 0.94.
«Бордо»: 1.33 — 2.39, в гостях 1.19 — 2.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:0, 0:0, 0:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 3:0, 0:0, 0:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.93.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

hserc3yre2fa
hserc3yre2fa
вчера в 21:17
Футбольный клуб «Нант» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 