Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Нант». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.77. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 4.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.
Пропускают матч
«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена, Перейра де Са Роли — Травма, Чиривелла — Травма, Коко Маркус — Красная карточка.
«Бордо»: Марсело — Травма, Пембеле Тимоти — Травма колена, Сиссоко Иссуф — Травма, Элис Альберто — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «канарейки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 20 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нант»: 1.30 — 1.15, дома 1.56 — 0.94.
«Бордо»: 1.33 — 2.39, в гостях 1.19 — 2.94.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 3:0, 0:0, 0:1, 2:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:1, 3:0, 0:0, 0:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.93.